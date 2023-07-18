В Польше самолет упал на ангар, в котором люди прятались от дождя (видео)

Причиной падения предварительно называют плохую погоду

В Польше легкий самолет Cessna упал на ангар, в котором люди пытались переждать непогоду. Из-за этого пять человек погибли, а еще десять получили травмы.

Как информирует местное издание Remiza, происшествие произошло на аэродроме в селе Хрцинно в Новодвурском уезде.

Почему самолет упал на ангар пока неизвестно, однако есть предположение, что во всем виновата плохая видимость. Этот самолет обычно использовался для подъема в воздух парашютистов, но из-за бури он мог сбиться с курса.

Всего в ангаре прятались около десяти человек, из них пятеро получили травмы различной степени тяжести, за жизни части из них борются врачи.

Вследствие авиакатастрофы погибли пятеро человек, среди которых один из пилотов самолета. Всего на борту летательного аппарата находилось три человека, один из них получил ранения, а еще один не пострадал.

Как сообщалось ранее, в Одесской области накануне произошло серьезное ДТП с участием грузовика и внедорожника, вследствие чего четыре человека погибли и один пострадал.