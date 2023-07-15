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У людей не было шансов выжить: в Одесской области грузовик вылетел на встречку и снес внедорожник (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ДТП в Одесской области
ДТП в Одесской области

Среди погибших есть ребенок

В Одесской области утром произошло серьезное ДТП с участием грузовика и внедорожника, вследствие чего четыре человека погибли и один пострадал.

Как информирует пресс-служба областной полиции, авария случилась утром между селами Подгорное и Карналиевка на трассе Одесса-Рени.

Согласно предварительной информации, у грузовика во время движения лопнуло колесо из-за чего его вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с ехавшим во встречном направлении внедорожником.

ДТП в Одесской области
ДТП в Одесской области

Вследствие столкновения водитель внедорожника и трое его пассажиров, включая одного ребенка, погибли. Водитель грузовика получил множественные травмы разной степени тяжести.

После проверки алкотестером оказалось, что он был трезвым.

ДТП в Одесской области

На месте работают представители правоохранительных органов, все детали происшествия уточняются. Принимается решение относительно открытия производства по статье 286 (нарушение ПДД, которое привело к аварии с погибшими или пострадавшими).

ДТП в Одесской области

Как сообщалось ранее, на днях в Черкасской области микроавтобус Volkswagen врезался в припаркованный на обочине грузовик Renault, из-за чего четыре человека погибли, а еще пятеро получили травмы. Среди пострадавших трое несовершеннолетних в возрасте 11, 15 и 16 лет.

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#ДТП #Полиция #Одесская область