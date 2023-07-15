У людей не было шансов выжить: в Одесской области грузовик вылетел на встречку и снес внедорожник (фото)

Среди погибших есть ребенок

В Одесской области утром произошло серьезное ДТП с участием грузовика и внедорожника, вследствие чего четыре человека погибли и один пострадал.

Как информирует пресс-служба областной полиции, авария случилась утром между селами Подгорное и Карналиевка на трассе Одесса-Рени.

Согласно предварительной информации, у грузовика во время движения лопнуло колесо из-за чего его вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с ехавшим во встречном направлении внедорожником.

ДТП в Одесской области

Вследствие столкновения водитель внедорожника и трое его пассажиров, включая одного ребенка, погибли. Водитель грузовика получил множественные травмы разной степени тяжести.

После проверки алкотестером оказалось, что он был трезвым.

На месте работают представители правоохранительных органов, все детали происшествия уточняются. Принимается решение относительно открытия производства по статье 286 (нарушение ПДД, которое привело к аварии с погибшими или пострадавшими).

Как сообщалось ранее, на днях в Черкасской области микроавтобус Volkswagen врезался в припаркованный на обочине грузовик Renault, из-за чего четыре человека погибли, а еще пятеро получили травмы. Среди пострадавших трое несовершеннолетних в возрасте 11, 15 и 16 лет.