Микроавтобус влетел в грузовик в Черкасской области: много погибших и пострадавших (фото)

Среди пострадавших трое детей

В понедельник, 26 июня, в Черкасской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика.

Как информирует пресс-служба областной полиции, авария произошла на трассе "Стрый — Изварине" неподалеку от населенного пункта Бабанка около 14:00.

Согласно предварительной информации, 39-летний водитель микроавтобуса Volkswagen врезался в припаркованный на обочине грузовик Renault. 54-летний водитель грузовика находился неподалеку и отделался лишь сильным стрессом.

Известно, что в результате ДТП погибло 4 человека, еще пятеро получили травмы и были доставлены в больницу. Среди пострадавших три несовершеннолетние девочки в возрасте 11, 15 и 16 лет.

ДТП в Черкасской области

Согласно данным местных СМИ, у 11-летнего ребенка закрытый пневмоторакс, а 16-летняя девочка находится в тяжелом состоянии. Взрослые мужчина и женщина получили травмы грудной клетки, а 15-летняя девочка отделалась многочисленными ссадинами.

Водитель микроавтобуса тоже получил множественные травмы и находится в больнице. Следователи открыли производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Как сообщалось ранее, накануне в Кировоградской области пьяный полицейский не справился с управлением и слетел с дороги, в результате чего погибло три подростка.