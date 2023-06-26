Микроавтобус влетел в грузовик в Черкасской области: много погибших и пострадавших (фото)
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Среди пострадавших трое детей
В понедельник, 26 июня, в Черкасской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика.
Как информирует пресс-служба областной полиции, авария произошла на трассе "Стрый — Изварине" неподалеку от населенного пункта Бабанка около 14:00.
Согласно предварительной информации, 39-летний водитель микроавтобуса Volkswagen врезался в припаркованный на обочине грузовик Renault. 54-летний водитель грузовика находился неподалеку и отделался лишь сильным стрессом.
Известно, что в результате ДТП погибло 4 человека, еще пятеро получили травмы и были доставлены в больницу. Среди пострадавших три несовершеннолетние девочки в возрасте 11, 15 и 16 лет.
Согласно данным местных СМИ, у 11-летнего ребенка закрытый пневмоторакс, а 16-летняя девочка находится в тяжелом состоянии. Взрослые мужчина и женщина получили травмы грудной клетки, а 15-летняя девочка отделалась многочисленными ссадинами.
Водитель микроавтобуса тоже получил множественные травмы и находится в больнице. Следователи открыли производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Как сообщалось ранее, накануне в Кировоградской области пьяный полицейский не справился с управлением и слетел с дороги, в результате чего погибло три подростка.