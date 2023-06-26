Мікроавтобус влетів у вантажівку на Черкащині: багато загиблих та постраждалих (фото)

Серед потерпілих троє дітей

У понеділок, 26 червня, на Черкащині сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки.

Як інформує пресслужба обласної поліції, аварія сталася на трасі "Стрий — Ізварине" неподалік населеного пункту Бабанка близько 14:00.

Згідно з попередньою інформацією, 39-річний водій мікроавтобуса Volkswagen врізався в припарковану на узбіччі вантажівку Renault. 54-річний водій вантажівки знаходився неподалік і відбувся лише сильним стресом.

Відомо, що внаслідок ДТП загинуло 4 людей, ще п’ятеро отримали травми та були доставлені до лікарні. Серед постраждалих троє неповнолітніх дівчаток віком 11, 15 та 16 років.

ДТП у Черкаській області

За даними місцевих ЗМІ, у 11-річної дитини закритий пневмоторакс, а 16-річна дівчинка перебуває у тяжкому стані. Дорослі чоловік і жінка зазнали травм грудної клітки, а 15-річна дівчинка відбулася численними саднами.

Водій мікроавтобуса також отримав множинні травми та перебуває у лікарні. Слідчі відкрили провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Як повідомлялося раніше, напередодні в Кіровоградській області п’яний поліцейський не впорався з керуванням і злетів з дороги, внаслідок чого загинуло троє підлітків.