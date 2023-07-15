Люди не мали шансів вижити: на Одещині вантажівка вилетіла на зустрічку і знесла позашляховик (фото)

Серед загиблих є дитина

На Одещині вранці сталася серйозна ДТП за участю вантажівки та позашляховика, внаслідок чого чотири особи загинули та одна постраждала.

Як інформує пресслужба обласної поліції, аварія сталася вранці між селами Підгірне та Карналіївка на трасі Одеса-Рені.

Згідно з попередньою інформацією, у вантажівки під час руху лопнуло колесо, через що її винесло на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з позашляховиком, який їхав у зустрічному напрямку.

ДТП в Одеській області

Внаслідок зіткнення водій позашляховика та троє його пасажирів, включаючи одну дитину, загинули. Водій вантажівки отримав множинні травми різного ступеня важкості.

Після перевірки алкотестером виявилося, що він був тверезим.

На місці працюють представники правоохоронних органів, усі деталі події уточнюються. Приймається рішення щодо відкриття провадження за статтею 286 (порушення правил дорожнього руху, що призвело до аварії із загиблими або постраждалими).

Як повідомлялося раніше, днями на Черкащині мікроавтобус Volkswagen врізався в припарковану на узбіччі вантажівку Renault, через що четверо людей загинули, а ще п’ятеро отримали травми. Серед постраждалих троє неповнолітніх віком 11, 15 та 16 років.