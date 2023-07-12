Троє загиблих, машина всмятку: електричка збила легковик на залізничному переїзді (фото)

Через аварію потяги можуть приходити із затримкою

У Чернігівській області сталася смертельна ДТП через те, що водій знехтував правилами дорожнього руху та виїхав на залізничну колію. Состав, який рухався в цей момент, протаранив автомобіль, позбавивши життя одну дитину та двох дорослих.

Подробицями поділилися в Telegram-каналі "Укрзалізниці". На місці ДТП працює поліція.

Аварія сталася у Чернігівській області на перегоні Муравійка – Б. Олійника. Приміський поїзд рухався маршрутом Чернігів — Ніжин. Водій легковика не зупинився перед переїздом, знехтував світловими та звуковими сигналами і вирішив швидко проскочити, але не встиг — потяг врізався в авто.

На момент аварії в автомобілі марки Volkswagen перебували чотири пасажири: двоє дітей, чоловік та жінка. Одна дитина та двоє дорослих загинули на місці, а друга дитина зараз у лікарні. Автомобіль зазнав серйозних пошкоджень, його зім’яло від удару в пасажирську частину, лобове скло вилетіло, даху практично немає.

На місці ДТП працює поліція, яка встановлює всі деталі події. Громадяни попереджають, що можливі затримки поїздів на цьому напрямку.

В "Укрзалізниці" застерегли водіїв від порушень правил дорожнього руху та нагадали, що залізничні переїзди потрібно перетинати з особливою уважністю.

"Поспіх і неуважність на коліях можуть коштувати життя дітей та цілих сімей. Під час великої війни хотілося б уникнути смертей ще й через неуважність на дорозі", — сказано в повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Вінниці приміський автобус зіткнувся з вантажівкою. Обійшлося без жертв, але серед пасажирів автобуса багато постраждалих.