У Вінниці приміський автобус зіштовхнувся із вантажівкою: постраждалих дуже багато (фото)

У водіїв взято зразки крові для проведення токсикологічної експертизи

У Вінниці сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення приміського автобуса "Богдан" та автомобіля ГАЗ якого постраждали 15 людей.

Про це повідомили на сторінці Поліції Вінницької області у Facebook.

Так, ДТП трапилося сьогодні, 27 червня, близько 10.00 біля перехрестя вулиць Немирівське шосе та Незалежності у м. Вінниця. За попередньою інформацією, 67-річний водій, який перебував за кермом "Богдана", допустив зіткнення з автомобілем ГАЗ, який на той момент перебував біля правого краю дороги.

"Станом на 13:00 чотирнадцять пасажирів звернулися за допомогою до медиків. Також травми отримав 64-річний водій ГАЗу. У водіїв взято зразки крові для проведення токсикологічної експертизи", — йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці продовжують встановлювати обставини цієї ДТП. За цим фактом було порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). За це порушнику може загрожувати три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Черкащині сталася смертельна ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса. Внаслідок зіткнення авто є багато загиблих та постраждалих, серед яких діти.