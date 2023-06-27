В Виннице пригородный автобус столкнулся с грузовиком: пострадавших очень много (фото)

У водителей взяты образцы крови для проведения токсикологической экспертизы

В Виннице произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения пригородного автобуса "Богдан" и автомобиля ГАЗ которого пострадали 15 человек.

Об этом сообщили на странице Полиции Винницкой области в Facebook.

Так, ДТП случилось сегодня, 27 июня, около 10.00 у перекрестка улиц Немировское шоссе и Независимости в г. Винница. По предварительной информации, 67-летний водитель, находившийся за рулем "Богдана" допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, который в тот момент находился у правого края дороги.

"По состоянию на 13:00 четырнадцать пассажиров обратились за помощью к медикам. Также травмы получил 64-летний водитель ГАЗа. У водителей взяты образцы крови для проведения токсикологической экспертизы", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства этого ДТП. По данному факту было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). За это нарушителю может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Черкасской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. В результате столкновения авто есть много погибших и пострадавших, среди которых дети.