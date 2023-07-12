Трое погибших, машина всмятку: электричка сбила легковушку на железнодорожном переезде (фото)

Из-за аварии поезда могут приходить с задержкой

В Черниговской области произошло смертельное ДТП из-за того, что водитель пренебрег правилами дорожного движения и выехал на железную дорогу. Состав, который двигался в этот момент, протаранил автомобиль, лишив жизни одного ребенка и двух взрослых.

Подробностями поделились в Telegram-канале "Укрзализныци". На месте ДТП работает полиция.

Авария произошла в Черниговской области на перегоне Муравийка — Б. Олейника. Пригородный поезд двигался по маршруту Чернигов — Нежин. Водитель легковушки не остановился перед переездом, пренебрег световыми и звуковыми сигналами, и решил быстро проскочить, но не успел — поезд врезался в авто.

На момент аварии в автомобиле марки Volkswagen находилось четыре пассажира: двое детей, мужчина и женщина. Один ребенок и двое взрослых погибли на месте, а второй ребенок сейчас в больнице. Автомобиль получил серьезные повреждения, его смяло от удара в пассажирскую часть, лобовое стекло вылетело, крыши практически нет.

На месте ДТП работает полиция, которая устанавливает все детали произошедшего. Граждан предупреждают, что возможны задержки поездов этого направления.

В "Укрзализныце" предостерегли водителей от нарушений ПДД и напомнили, что железнодорожные переезды нужно пересекать с особой внимательностью.

"Спешка и невнимательность на путях могут стоить жизни детей и целых семей. Во время великой войны хотелось бы избежать смертей еще и по невнимательности на дороге", — сказано в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в Виннице пригородный автобус столкнулся с грузовиком. Обошлось без жертв, но среди пассажиров автобуса много пострадавших.