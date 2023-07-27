Укр

В россии рухнул и сгорел вертолет: много погибших и пострадавших (видео)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вертолет Ми-8 Новость обновлена 27 июля 2023, 12:25
Вертолет Ми-8. Фото Wikipedia

Борт летал на гору Белуха

В россии в республике Алтай упал Ми-8 с туристами. Погибло шесть человек, еще несколько получили тяжелые травмы.

Об этом сообщают росСМИ.

"При заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района вертолет Ми-8 авиакомпании "Алтай авиа" задел электрические провода, упал и загорелся. На борту находились 13 человек", — сообщили в медицинских службах региона.

Российские Telegram-каналы публикуют видео с места.

А это — предположительно тот самый упавший вертолет перед катастрофой. Туристы летали на гору Белуха.

Сообщается, что от рухнувшего вертолета практически ничего не осталось: он почти полностью сгорел.

Количество пострадавших достигло десяти, у них очень серьезные травмы: ожоги до 90% тела и множественные переломы.

Как сообщал "Телеграф", в апреле в Волгоградской области рф потерпел крушение вертолет санавиации. Пилот погиб на месте.

Кроме того мы рассказывали, что 23 февраля в Белгородской области разбился боевой самолет российских оккупантов. Пилот смог катапультироваться, но это ему не помогло.

Теги:
#Россия #Падение #Жертвы #Вертолет