В россии рухнул и сгорел вертолет: много погибших и пострадавших (видео)
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Борт летал на гору Белуха
В россии в республике Алтай упал Ми-8 с туристами. Погибло шесть человек, еще несколько получили тяжелые травмы.
Об этом сообщают росСМИ.
"При заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района вертолет Ми-8 авиакомпании "Алтай авиа" задел электрические провода, упал и загорелся. На борту находились 13 человек", — сообщили в медицинских службах региона.
Российские Telegram-каналы публикуют видео с места.
А это — предположительно тот самый упавший вертолет перед катастрофой. Туристы летали на гору Белуха.
Сообщается, что от рухнувшего вертолета практически ничего не осталось: он почти полностью сгорел.
Количество пострадавших достигло десяти, у них очень серьезные травмы: ожоги до 90% тела и множественные переломы.
Как сообщал "Телеграф", в апреле в Волгоградской области рф потерпел крушение вертолет санавиации. Пилот погиб на месте.
Кроме того мы рассказывали, что 23 февраля в Белгородской области разбился боевой самолет российских оккупантов. Пилот смог катапультироваться, но это ему не помогло.