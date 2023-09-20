Росіяни вдарили "шахедами" по Кременчуку: є приліт, спалахнула пожежа

На місці влучання спалахнула пожежа

У ніч на середу, 20 вересня, росіяни атакували Україну безпілотниками, запустивши кілька хвиль "шахедів". Під удар потрапила і Полтавська область, є потрапляння у Нафтопереробний завод у Кременчуці.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Він додав, що ворог атакував область кілька разів, ППО добре відпрацювала по ворожих БПЛА.

"На жаль, є влучання до Нафтопереробного заводу в Кременчуці. Відбулася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Робота заводу тимчасово припинена", — написав він, додавши, що на цей час відомо, що постраждалих немає.

Як повідомив Генштаб у ранковому зведенні, в ніч проти 20 вересня окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131". 17 з них було знищено засобами протиповітряної оборони України.

Варто зазначити, що минулої ночі росіяни запустили кілька груп безпілотників із сусідніх з Україною російських областей. Дрони увійшли до повітряного простору нашої країни через Сумську область.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни ракетами вдарили по Кременчуку 27 червня, у річницю удару по торговому центру. Ракета окупантів прилетіла у дачний кооператив.