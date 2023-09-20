Окупанти обстрілюють Україну: запустили одразу кілька груп безпілотників

Україну атакують безпілотники

Окупанти вкотре влаштували нічний терор мирного населення України за допомогою ударних безпілотників.

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, атака здійснюється хвилями, а кілька груп безпілотників було запущено із сусідніх з Україною російських областей. Дрони увійшли до повітряного простору нашої країни через Сумську область.

Через це повітряну тривогу було оголошено в багатьох областях. При цьому за даними моніторингових груп, БПЛА було зафіксовано у Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Повідомляється, що їх в Україні вже щонайменше чотири групи і всі вони тримають курс на захід, проте мешканцям зазначених вище областей рекомендують перебувати у безпечних місцях до відбою. Про прильоти поки що інформації не надходило.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 19 вересня кілька "зграй" дронів атакували Львів і область. Лише у самому облцентрі місцеві жителі чули щонайменше чотири вибухи. В результаті стався приліт в одному з районів, спалахнула будівля промислового складу. Внаслідок події загинула одна людина, а також відомо про постраждалих.