Оккупанты обстреливают Украину: запустили сразу несколько групп беспилотников

Украину атакуют беспилотники

Оккупанты в очередной раз устроили ночной террор мирного населения Украины при помощи ударных беспилотников.

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, атака осуществляется волнами, а несколько групп беспилотников были запущены из соседних с Украиной российских областей. Дроны вошли в воздушное пространство нашей страны через Сумскую область.

Из-за этого воздушная тревога была объявлена во многих областях. При этом по данным мониторинговых групп, БПЛА были зафиксированы в Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

Сообщается, что их в Украине уже минимум четыре группы и все они держат курс на запад, однако жителям указанных выше областей рекомендуют находиться в безопасных местах до отбоя. О прилетах пока информации не поступало.

Как сообщалось ранее, в ночь на 19 сентября несколько "стай" дронов атаковали Львов и область. Только в самом облцентре местные жители слышали по меньшей мере четыре взрыва. В результате произошел прилет в одном из районов, загорелось здание промышленного склада. В результате происшествия погиб один человек, а также известно о пострадавших.