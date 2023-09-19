Львов — под ударом "шахедов": вспыхнул пожар, не обошлось без пострадавших (видео)

Первоначально громкие звуки слышали жители Львовской области

После четырех часов Львовщину и областной центр атаковало несколько "стай" ударных беспилотников. Только в самом Львове местные жители слышали по меньшей мере четыре взрыва. В результате одного из них произошел прилет в одном из районов, загорелось здание промышленного склада.

Об этом сообщают глава ОВА Максим Козицкий и мэр города Андрей Садовый. Следует отметить, что россияне атаковали Львов больше часа, а отбой воздушной тревоги раздался лишь около шести утра.

По имеющимся данным, возгорание было зафиксировано на крыше промышленного склада. Здание частично обрушилось, в результате чего под завалами оказались люди. Из-под них спасатели уже достали двух человек — женщину и мужчину. На складе бушует серьезный огонь.

"Женщина предварительно без травм. Мужчина в тяжелом состоянии", — отметил Максим Козицкий, пообещав предоставить больше информации чуть позже.

Следует добавить, что несколько взрывов также были слышны в пригороде Львова и других районах области. Относительно последствий этих звуков тоже ожидаются пояснения от муниципалитетов.