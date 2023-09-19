Львів — під ударом "шахедів": спалахнула пожежа, не обійшлося без постраждалих (відео)

Початково гучні звуки чули жители Львівської області

Після четвертої години ранку Львівщину та обласний центр атакувало кілька "зграй" ударних безпілотників. Лише у самому Львові місцеві жителі чули щонайменше чотири вибухи. Як наслідок — стався приліт у одному із районів, загорілася будівля промислового складу.

Про це повідомляють очільник ОВА Максим Козицький та мер міста Андрій Садовий. Слід зазначити, що росіяни атакували Львів понад годину, а відбій повітряної тривоги пролунав лише близько шостої ранку.

За наявними даними, загоряння було зафіксоване на даху промислового складу. Будівля частково обвалилася, внаслідок чого під завалами опинилися люди. Наразі відомо про те, що з-під них рятувальники вже дістали двох осіб — жінку та чоловіка. На складі вирує серйозний вогонь.

"Жінка попередньо без травм. Чоловік у важкому стані", — зазначив Максим Козицький, пообіцявши надати більше інформації трохи згодом.

Пізніше мер Львова уточнив, що начебто поки відомо лише про одного постраждалого. Він зазначив, що поранення внаслідок атаки дронів зазнав 26-річний хлопець, у нього діагностовано відкритий перелом кінцівки.

Слід додати, що кілька вибухів також було чути у передмісті Львова та інших районах області. Щодо наслідків цих звуків теж очікуються пояснення від муніципалітетів. Відомо лише, що ракетної атаки на регіон здійснено не було — всі удари наносилися за допомогою ударних дронів.

Додамо, що також гучні звуки сьогодні фіксувалися на Одещині та Донеччині, зокрема вибух пролунав у Кривому Розі. Даних про наслідки поки немає.

Слід підкреслити, що це вже третя нічна атака підряд на мирні міста та регіони України. Напередодні росіяни намагалися вкотре вдарити по Хмельниччині, зокрема по Старокостянтинову, де, як ворог вважає, українці тримають свої бойові літаки.