Россияне в очередной раз массово обстреляли Украину: где слышали взрывы (обновлено)

Взрывы раздались в нескольких областях

Ранним утром четверга, 21 сентября, по всей Украине завыли сирены воздушной тревоги. Звуки взрывов слышали в нескольких областях Украины, активно работала ПВО, но есть и прилеты.

Как сообщают в Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ и других мониторинговых источниках, причина – массированная атака российских ракет. Предварительно были запущены три волны.

7:17 По данным мониторингов, две группы неустановленных ракет зашли в воздушное пространство Днепропетровской и Сумской областей. Направление – г. Днепр, Полтавщина, Черниговщина. Ракеты маневрируют и изменяют направление движения. Есть также угроза для Киевщины и Кировоградщины.

7:10 По Украине вновь распространяются воздушные тревоги. Мониторинговые паблики сообщают, что над Днепропетровщиной летают непознанные цели (похожие на ракеты). Они держат курс на Полтавщину.

Карта тревог по состоянию на 7:10

7:05 Начальник КМВА Сергей Попко проинформировал, что по столице враг бил ракетами типа Х-101/555/55, запускаемыми из примерно десяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Тревога в Киеве длилась более двух часов. Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 вражеских целей. Но в результате сбития ракет произошло падение обломков в нескольких районах столицы. В Шевченковском районе есть повреждение газовой трубы, предварительно без возгорания. В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили, есть возгорание.

7:00 Как пишет "Цензор. НЕТ", в результате сбития ракеты попадает в объект гражданской инфраструктуры в центре Черкасс. Об этом сообщил мэр города Анатолий Бондаренко.

6:55 Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", из-за отсутствия напряжения в отдельных районах столицы в результате утренних обстрелов задерживается отправка ряда электропоездов интерсити, в частности:

712 Киев — Краматорск

722 Киев — Харьков

В компании добавили, что для перевозки пассажиров задействованы резервные тепловозы, посадка будет объявлена в ближайшее время. Kyiv City Express следует по расписанию.

6:45 По всей территории Украины дали отбой воздушной тревоги. Полную информацию об атаке позднее дадут Воздушные силы Украины.

6:40 Кличко сообщил, что в Киеве есть пострадавшие. В Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочку). Они живут в доме рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки.

Также в Дарницком районе спасатели тушат пожар на СТО. Кроме того, пылают два автомобиля. Выбиты окна в двухэтажном доме рядом. Пострадало и заведение профтехобразования. Учащиеся были в укрытии, среди них пострадавших нет.

Последствия атаки, Дарницкий район

Вспыхнул пожар

6:35 Во Львовской области прогремели взрывы. После этого местные жители наблюдали столб дыма. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий уточнил, что взрывы прогремели в Дрогобычском районе. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Дым на Львовщине

6:30 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что спасатели тушат пожар в Дарницком районе, есть обращения к медикам. В Голосеевском районе разрушений и пострадавших нет.

6:27 Сообщают о звуках взрывов в Ровенской и Ивано-Франковской областях. Возможно, это работа ПВО. В Ровно исчез свет и вода. Также взрывы слышали в Винницкой области.

Воздушная тревога объявлена по всей территории страны. Взрывы раздались в Киеве, в том числе их слышали жители пригорода Софиевской Борщаговки. Как сообщают в КМВА, в столице работает ПВО. Эту информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко сообщает, что взрыв прогремел в Дарницком районе. Все экстренные службы следуют на место. Также вызов в Голосеевском районе. Мэр столицы добавил, что в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Экстренные службы работают.

По данным мэра, в Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет. Газовая служба на месте. В Дарницком районе есть разрушение нежилых построек. Пока информации о пострадавших нет.

"В Киеве продолжается воздушная тревога. В результате работы ПВО по сбитию враждебных целей произошло падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах столицы. Все экстренные службы следуют на места. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — проинформировал начальник КМВА Сергей Попко.

Также мощные взрывы прогремели в Харькове. По данным мониторинговых каналов, россияне атакуют город баллистическими ракетами С-300.

"В Харькове прогремели уже несколько взрывов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — написал в Telegram городской голова Харькова Игорь Терехов.

Впоследствии он уточнил, что утром 21 сентября по Харькову было по меньшей мере шесть "прилетов". По предварительной информации, нуждающейся в уточнении, все они произошли в Слободском районе города. Продолжается сбор информации о возможных пострадавших и разрушениях.

По данным мониторингов, группа ракет находилась в воздушном пространстве Запада Украины. Біла угроза для Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской. Сообщалось, что в Хмельницкой области прогремели взрывы. В Воздушных силах сообщили об угрозе Ровенщине.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на среду, 20 сентября, россияне атаковали Украину беспилотниками, запустив несколько волн "шахедов". Под удар попала и Полтавская область, было попадание в Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.