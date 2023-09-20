Россияне ударили "шахедами" по Кременчугу: есть прилет, вспыхнул пожар

На месте попадания вспыхнул пожар

В ночь на среду, 20 сентября, россияне атаковали Украину беспилотниками, запустив несколько волн "шахедов". Под удар попала и Полтавская область, есть попадание в Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Он добавил, что враг атаковал область несколько раз, ПВО хорошо отработала по враждебным БпЛА.

"К сожалению, есть попадание в Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно прекращена", — написал он, добавив, что на данный момент известно, что пострадавших нет.

Как сообщил Генштаб в утренней сводке, в ночь на 20 сентября оккупанты атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". 17 из них были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.

Стоит отметить, что минувшей ночью россияне запустили несколько групп беспилотников с территории соседних с Украиной российских областей. Дроны вошли в воздушное пространство нашей страны через Сумскую область.

Как сообщал "Телеграф", россияне ракетами ударили по Кременчугу 27 июня, в годовщину удара по торговому центру. Ракета оккупантов прилетела в дачный кооператив.