Удар по енергоструктурі, є влучення: відомо про наслідки ракетного обстрілу Рівного

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих

Рівненська область постраждала під час чергової масованої ракетної атаки по Україні рано вранці 21 вересня. Відомо, що є влучення по енергетичній та громадянській інфраструктурі.

Загалом було зафіксовано кілька прильотів до обласного центру. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, під ударом у ході атаки опинилися станції технічного обслуговування (СТО), а також п’ять автомобілів, що знаходилися на її території. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Водночас Віталій Коваль додав, що внаслідок пригоди без електроенергії залишилася частина Рівненського району. Працівники Рівнообленерго активно працюють над усуненням цієї проблеми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час масованої атаки по Україні окупанти вдарили ракетами по Києву. Уламки ворожих ракет, що впали на місто, зруйнували житлові та нежитлові будівлі. Водночас були пошкоджені автомобілі та електромережі. У Київській області також зафіксовано руйнування.