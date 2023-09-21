Удар по энергоструктуре, есть попадания: известны последствия ракетного обстрела Ровно

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших

Ровенская область пострадала во время очередной массированной ракетной атаки по Украине ранним утром 21 сентября. Известно, что есть попадания в энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

В целом было зафиксировано несколько прилетов в областном центре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

По его словам, под ударом в ходе атаки оказались станции технического обслуживания (СТО), а также пять автомобилей, которые находились на ее территории. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В то же время Виталий Коваль добавил, что в результате происшествия без электроэнергии осталась часть Ровенского района. Работники Ровнооблэнерго активно работают над устранением этой проблемы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время массированной атаки по Украине оккупанты ударили ракетами по Киеву. Упавшие на город обломки вражеских ракет разрушили жилые и нежилые здания. Вместе с тем были повреждены автомобили и электросети. В Киевской области также зафиксированы разрушения.