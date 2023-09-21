Сгоревшие авто, разрушенные здания и коммуникации: фото последствий удара по Киеву

Среди пострадавших есть ребенок

Появились новые фотографии последствий ракетного удара по Киеву и области ранним утром 21 сентября. Как известно, оккупанты нанесли массированный удар по территории Украины.

На опубликованных снимках видно, что в результате падения обломков ракет разрушены жилые и нежилые здания. В частности, в зданиях повыбивало окна, повредило фасады и кровлю. Фото с места опубликовало издание "РБК-Украина" и городские паблики в Telegram.

Также на месте событий повреждены десятки автомобилей и электросети.

По предварительной информации властей, в Дарницком районе пострадали семь человек. Пострадавшим оказана медицинская помощь, в их числе беременная женщина. Также известно, что в больницу попали четыре человека, среди них 9-летняя девочка.

Спасательные и медицинские службы продолжают работу на месте.

Есть также разрушения и в Киевской области, о чем сообщили в Национальной полиции. Там также были обнаружены обломки вражеских ракет. Уже известно о двух пострадавших.

"Правоохранители осматривают место происшествия и помогают гражданам преодолевать последствия атаки", — сообщили в полиции.

Ранее "Телеграф" писал о том, что разрушения в результате удара 21 сентября есть и в центре Черкасс. Также о прилетах сообщали в Харькове.