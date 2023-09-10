Используют для ударов по мирным жителям: в ГУР рассказали, сколько "Искандеров" россияне держат на границе Украины

Такие установки были использованы для обстрела Кривого Рога

На границе Украины и россии размещены 46 российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер", с помощью которых способны наносить удары по гражданским объектам в отдаленных от фронта областях.

Как рассказал во время выступления на встрече "Ялтинской европейской стратегии" заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, такие комплексы могут вести запуски как баллистических, так и крылатых ракет.

При этом он отметил, что именно такими ракетами 8 сентября были нанесены удары по Кривому Рогу, которые привели к обширным разрушениям. Представитель ГУР отметил, что с такой установки были запущенны и крылатая и баллистическая ракета

"Таким образом, происходит методическое уничтожение прежде всего гражданских объектов нашего государства", — отметил Скибицкий.

Как известно, комплексы "Искандер" используют против Украины с первых дней российского вторжения. На начальном этапе их применяли с территории Беларуси, но затем их переместили на российскую территорию. Только за первые месяцы вторжения было зафиксировано около 240 обстрелов с применением этого комплекса, однако позже частота их использования снизилась.

Известно, что дальность поражения баллистическими ракетами из этого комплекса заявлена на уровне 500 километров, а при использовании ядерной или облегченной боеголовки может достигать 700 км. Дальность поражения крылатых ракет для "Искандеров" и вовсе доходит до 2,5 тысячи километров.

Как сообщалось ранее, оккупанты 8 сентября нанесли удар по Кривому Рогу. Согласно последним данным известно, что один человек погиб, а ранения и травмы получили 74 человека.