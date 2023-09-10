Використовують для ударів по мирним жителям: у ГУР розповіли, скільки "Іскандерів" росіяни тримають на кордоні України

Такі установки були використані для обстрілу Кривого Рогу.

На кордоні України та росії розміщено 46 російських оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер", за допомогою яких здатні завдавати ударів по цивільних об’єктах у віддалених від фронту областях.

Як розповів під час виступу на зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, такі комплекси можуть проводити запуски як балістичних, так і крилатих ракет.

При цьому він зазначив, що саме такими ракетами 8 вересня було завдано ударів по Кривому Розі, які призвели до великих руйнувань. Представник ГУР зазначив, що з такої установки було запущено і крилату та балістичну ракету.

"Таким чином відбувається методичне знищення насамперед цивільних об’єктів нашої держави", — зазначив Скібіцький.

Як відомо, комплекси "Іскандер" використовують проти України з перших днів російського вторгнення. На початковому етапі їх застосовували з Білорусі, але потім їх перемістили на російську територію. Тільки за перші місяці вторгнення було зафіксовано близько 240 обстрілів із застосуванням цього комплексу, проте пізніше частота їхнього використання знизилася.

Відомо, що дальність ураження балістичних ракет із цього комплексу заявлена на рівні 500 кілометрів, а при використанні ядерної або полегшеної боєголовки може досягати 700 км. Дальність ураження крилатих ракет для "Іскандерів" сягає 2,5 тисячі кілометрів.

Як повідомлялося раніше, окупанти 8 вересня завдали удару по Кривому Розі. Згідно з останніми даними відомо, що одна людина загинула, а поранення та травми отримали 74 особи.