В Харькове прогремела серия мощных взрывов: власти сообщают о прилетах (обновлено)

Власти обещают позже озвучить детали

Во время массированного удара по Украине 21 сентября в Харькове ранним утром прогремели взрывы. Предварительно, город обстреляли из установок С-300.

По информации корреспондента "Телеграфа", всего было слышно шесть громких взрывов. Обстрел велся с территории Белгородской области россии.

Взрывы слышали в районе 6:00 утра. Информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В общей сложности, по меньшей мере шесть "прилетов" было утром по Харькову. По предварительной информации, нуждающейся в уточнении, все в Слободском районе города.

Относительно возможных пострадавших и разрушений идет сбор информации", — написал он.

UPD. Известно о двух пострадавших в результате удара.

Город обстреляли во время масштабной воздушной тревоги. Как известно, в ночь на 21 сентября враг выпустил по Украине крылатые ракеты из акватории Каспийского моря.

Ранее "Телеграф" писал о том, что во время массированного удара по стране взрывы слышали в Киеве и ряде областей. В столицы Украины есть разрушения, что уже подтвердили местные власти. В одном из районов города пропали свет и электричество.