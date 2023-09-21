В центре Черкасс обломок ракеты упал на отель: в нем были десятки людей (фото) - обновлено

В результате удара пострадали минимум пять человек

В результате массированного удара по Украине ранним утром 21 сентября есть разрушения в Черкассах. Там в результате падения обломков пострадали здания в центральной части города. Предварительно, есть попадание в отель.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. По его информации, повреждения получил объект социальной инфраструктуры.

"В результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры.

В настоящее время пятеро пострадавших. Под завалами остается минимум один человек. Продолжается спасательная операция", — уточнил глава региона.

Позже Табурец сообщил, что в здании отеля могло находиться до 23 человек.

"Администратор здания пока тоже в больнице, под завалами могут находиться еще несколько человек", — сказал глава Черкасской ОВА.

Также он показал фотографии с места событий. На опубликованных кадрах видны разрушения и уничтоженные автомобили.

Позже в МВД сообщили, что в Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание отеля.

"В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке. Пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Все службы на месте", — говорится в сообщении.

Отметим, что в результате удара 21 сентября разрушения есть в ряде областей. В некоторых регионах после прилетов и падения обломков ракет пропало электричество. Также есть информация о задержке в движении поездов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве падение обломков ракет зафиксировано в нескольких районах. Есть пострадавшие. Также шесть прилетов насчитали в Харькове.