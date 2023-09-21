В Киеве произошло несколько громких взрывов: есть разрушения и пострадавшие (обновляется)

Поспать жителям и гостям столицы не удалось

В Киеве утром 21 сентября было достаточно громко — местные жители очнулись от нескольких мощных взрывов, разбудивших столицу. По предварительным данным, работали средства ПВО. Следует подчеркнуть, что по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ракет и "шахедов".

Информация сообщает "Телеграф" со ссылкой на собственного корреспондента и мониторинговые ресурсы. Первоначально информация прошла, что громкие звуки звучали в пригороде Киева, в частности, в Софиевской Борщаговке.

7:26 На Киевщине и в ряде других регионов повторно объявлена воздушная тревога. Мониторинговые паблики и представители власти призывают людей находиться в укрытиях из-за вероятной угрозы нового ракетного удара.

7:05 Как отметил мэр Кличко, количество пострадавших в Дарницком районе возросло до семи человек.

В Святошинском районе, где фиксировались перебои со светом, уже восстановлено электроснабжение.

По данным КГВА, над Киевщиной силы ПВО этой ночью уничтожили более 20 вражеских целей. Однако эти данные еще будут уточнены военными.

6:48 Сообщается, что в Дарницком районе уже пятеро пострадавших. Трое из них, среди которых и 9-летняя девочка, госпитализированы. Другие получили медицинскую помощь на месте.

6:42 В Дарницком районе повреждено несколько припаркованных автомобилей и СТО. Взрывной волной вынесло окна в жилом доме рядом. Также пострадало местное техническое училище.

КГВА поделилась фотографиями последствий

Обломки ракеты наделали немало беды

6:36 По данным мэра столицы, в Дарницком районе есть двое госпитализированных пострадавших. Обе — девочки, 18 и 9 лет. Они обе проживают в доме, рядом с инфраструктурным объектом, на который упали обломки российской ракеты.

6:30 Кличко уточнил, что пожар произошел в Дарницком районе города. Несколько местных жителей обратились за помощью к медикам.

В Голосеевском районе, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Местные Telegram-каналы показывают последствия ракетного удара для одного из местных общежитий — в здании из-за взрывной волны просто начали частично разрушаться стены.

Последствия удара по Киеву

6:20 По информации Кличко, в Шевченковском районе из-за падения обломков ракет повреждена газовая труба. Соответствующие службы уже на месте.

В Дарницком районе произошло разрушение нескольких нежилых объектов. О пострадавших пока не сообщается.

Впоследствии мэр города Виталий Кличко заявил, что в столице отработала противовоздушная оборона. Однако известно о взрывах в двух районах – Дарницком и Голосеевском. По вызову уже выехали соответствующие оперативные службы, о последствиях сообщат впоследствии.

Также чиновник добавил, что в некоторых микрорайонах Святошинского района Киева нет водо- и электроснабжения. Над устранением проблем тоже уже работают.

Следует отметить, что отдельные местные телеграммы без уточнения локации информируют, что в одном из районов столицы произошло возгорание. Виден столб дыма, поднимающийся в небо. Детали уточняются.

Пожар в Киеве 21 сентября

Добавим, что Киев стал не единственной мишенью для российских окупантов. Под обстрелом с предварительно С-300 утром 21 сентября оказался и Харьков. Местные жители сообщили о серии по меньшей мере шести взрывов. Вероятно, без прилетов не обошлось.