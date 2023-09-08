Соседка Украины из НАТО решила подготовиться к российским обстрелам - но армию не трогает

Атака россии на Украину подвергает опасности и жителей одной из стран НАТО

В Румынии принимают дополнительные меры безопасности на границе с Украиной после недавнего падения российского дрона. Чрезвычайные службы будут включать сирены, чтобы оповещать население об опасности в Одесской области.

Об этом сообщает телеканал Antena 3 CNN со ссылкой на решение Национального комитета по чрезвычайным ситуациям от 8 сентября 2023 года. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям добавили, что также обустроят убежища в приграничных районах, но армию задействовать не будут.

Так, генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям наделили полномочиями выдавать предупредительные и тревожные сообщения населению через систему "RO-ALERT" или "средства тревожной сигнализации на уровне местных органов публичной власти". Касается это не всей территории Румынии, только регионов, граничащих с Одесской областью, которая последние дни регулярно подвергается российским атакам.

Чрезвычайным службам поручили оценить и определить районы на румынской территории, районы вблизи украинских портов Дунай, Рени и Измаил, которые стали объектом российских атак, чтобы ввести "конкретные меры по защите населения". В частности, речь идет о населенных пунктах Плауру и Чеаталкиой, а также других с небольшой и очень малой численностью населения, созданных на уровне уездных комиссий по чрезвычайным ситуациям.

"Министерство национальной обороны уполномочено оценивать и устанавливать территории на территории Румынии, прилегающие к зонам конфликта Рени и Исмаил, где принимаются конкретные меры по защите населения", — говорится в постановлении.

Также необходимо определить места, которые жители Румынии могут использовать в качестве укрытий в случае опасности в приграничных районах Украины. Это как общественные убежища, так и другие помещения, которые можно использовать для защиты населения.

"В случае проявления риска падения некоторых элементов боевых средств, применявшихся в конфликте, Министерство национальной обороны уведомляет Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о конкретном потенциально пострадавшем районе", — говорится в документе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о невиновности россии в падении "Шахеда" в Румынии. По его словам, якобы нет данных, что это была намеренная атака со стороны россии.