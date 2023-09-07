россия не виновата: в НАТО сделали странное заявление по "Шахеду" в Румынии

В Румынии оказались обломки сбитого беспилотника, но есть одно но

В Североатлантическом альянсе прокомментировали инцидент с падением обломков российского дрона на территории Румынии. У организации нет информации о том, что это была намеренная атака со стороны россии.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед членами комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне, пишет УНН.

"Румынские власти подтвердили… что вблизи границы с Украиной были обнаружены обломки, возможно, беспилотника. Вчера на очередной встрече они проинформировали союзников обо всех своих находках. И расследование продолжается. У нас нет никакой информации, указывающей на какие-то преднамеренные действия со стороны россии, и мы ожидаем результатов продолжающегося расследования", — сказал он.

Также Столтенберг добавил, что данная ситуация продемонстрировала риск несчастных случаев из-за войны, которая продолжается на территории Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что, по словам министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина имеет доказательство того, что на территорию Румынии упали обломки вражеских дронов.