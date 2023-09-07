росія не винна: в НАТО зробили дивну заяву щодо "Шахеду" в Румунії

У Румунії опинилися уламки збитого безпілотника, але є одне але

У Північноатлантичному альянсі прокоментували інцидент із падінням уламків російського дрону на території Румунії. Організація не має інформації про те, що це була навмисна атака з боку росії.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи перед членами комітету Європарламенту із закордонних справ та підкомітету з безпеки та оборони, пише УНН.

"Румунська влада підтвердила… що поблизу кордону з Україною було виявлено уламки, можливо, безпілотника. Учора на черговій зустрічі вони поінформували союзників про всі свої знахідки. І розслідування триває. У нас немає жодної інформації, яка вказує на якісь навмисні дії з боку росії, і ми очікуємо на результати розслідування, що триває", — сказав він.

Також Столтенберг додав, що ця ситуація продемонструвала ризик нещасних випадків через війну, яка триває на території України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеба, заявив, що Україна має доказ того, що на територію Румунії впали уламки ворожих дронів.