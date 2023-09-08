Сусідка України з НАТО вирішила підготуватися до російських обстрілів — але армію не чіпає

Атака росії на Україну наражає на небезпеку і жителів однієї з країн НАТО

У Румунії вживають додаткових заходів безпеки на кордоні з Україною після недавнього падіння російського дрону. Надзвичайні служби включатимуть сирени, щоб сповіщати населення про небезпеку на Одещині.

Про це повідомляє телеканал Antena 3 CNN із посиланням на рішення Національного комітету з надзвичайних ситуацій від 8 вересня 2023 року. У Департаменті з надзвичайних ситуацій додали, що також облаштують укриття у прикордонних районах, але армію не задіятимуть.

Так, генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій наділили повноваженнями видавати попереджувальні та тривожні повідомлення населенню через систему "RO-ALERT" або "засоби тривожної сигналізації на рівні місцевих органів публічної влади". Стосується це не всієї території Румунії, лише регіонів, що межують з Одеською областю, яка останніми днями регулярно піддається російським атакам.

Надзвичайним службам доручили оцінити та визначити райони на румунській території, райони поблизу українських портів Дунай, Рені та Ізмаїл, які стали об’єктом російських атак, щоб запровадити "конкретні заходи щодо захисту населення". Зокрема, йдеться про населені пункти Плауру та Чеаталкій, а також інші з невеликою і дуже малою чисельністю населення, створені на рівні повітових комісій з надзвичайних ситуацій.

"Міністерство національної оборони уповноважено оцінювати та встановлювати території на території Румунії, прилеглі до зон конфлікту Рені та Ісмаїл, де вживаються конкретні заходи щодо захисту населення", — йдеться у постанові.

Також необхідно визначити місця, які жителі Румунії можуть використовувати як укриття у разі небезпеки у прикордонних районах України. Це як суспільні укриття, так й інші приміщення, які можна використовувати для захисту населення.

"У разі прояву ризику падіння деяких елементів бойових засобів, що застосовувалися в конфлікті, Міністерство національної оборони повідомляє Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про конкретний район, який потенційно постраждав", — йдеться в документі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про невинність Росії в падінні "Шахеда" в Румунії. За його словами, нібито немає даних, що це була навмисна атака з боку росії.