Згорілі авто, зруйновані будівлі та комунікації: фото наслідків удару по Києву

Серед постраждалих є дитина

З’явилися нові фотографії наслідків ракетного удару по Києву та області рано вранці 21 вересня. Як відомо, окупанти завдали масованого удару по території України.

На опублікованих знімках видно, що внаслідок падіння уламків ракет зруйновано житлові та нежитлові будівлі. Зокрема, у будинках повибивало вікна, пошкодило фасади та покрівлю. Фото з місця опублікувало видання "РБК-Україна" та міські паблики у Telegram.

Також на місці подій пошкоджено десятки автомобілів та електромережі.

За попередньою інформацією влади, у Дарницькому районі постраждали семеро людей. Потерпілим надано медичну допомогу, серед них вагітна жінка. Також відомо, що до лікарні потрапили чотири особи, серед них 9-річна дівчинка.

Рятувальні та медичні служби продовжують роботу на місці.

Є також руйнування і на Київщині, про що повідомили у Національній поліції. Там також було виявлено уламки ворожих ракет. Вже відомо про двох постраждалих.

"Правоохоронці оглядають місце події та допомагають громадянам долати наслідки атаки", — повідомили в поліції.

Раніше "Телеграф" писав про те, що руйнування внаслідок удару 21 вересня є і у центрі Черкас. Також про прильоти повідомляли у Харкові.