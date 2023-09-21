У Харкові пролунала серія потужних вибухів: влада повідомила про прильоти

Інформації про руйнування та жертви немає

У Харкові рано вранці пролунали вибухи. Попередньо місто обстріляли з установок С-300.

За інформацією кореспондента "Телеграфа", всього було чути шість гучних вибухів. Обстріл провадився з території Бєлгородської області росії.

Вибухи чули близько 6:00 ранку. Інформацію підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.

"Загалом, щонайменше шість "прильотів" було вранці Харковом. За попередньою інформацією, яка потребує уточнення, все в Слобідському районі міста."

Щодо можливих постраждалих та руйнувань йде збір інформації", — написав він.