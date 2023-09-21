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У Харкові пролунала серія потужних вибухів: влада повідомила про прильоти

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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росіяни обстріляли Харків під час масованого удару по Україні Новина оновлена 21 вересня 2023, 06:17
росіяни обстріляли Харків під час масованого удару по Україні. Фото Відкриті джерела

Інформації про руйнування та жертви немає

У Харкові рано вранці пролунали вибухи. Попередньо місто обстріляли з установок С-300.

За інформацією кореспондента "Телеграфа", всього було чути шість гучних вибухів. Обстріл провадився з території Бєлгородської області росії.

Вибухи чули близько 6:00 ранку. Інформацію підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.

"Загалом, щонайменше шість "прильотів" було вранці Харковом. За попередньою інформацією, яка потребує уточнення, все в Слобідському районі міста."

Щодо можливих постраждалих та руйнувань йде збір інформації", — написав він.