Під Києвом російські ракети зруйнували завод Pepsi: фото та відео
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 3139
Інформації про жертв чи постраждалих немає
Під час чергової масованої ракетної атаки під Києвом було знищено завод із виробництва популярного напою Pepsi. Це сталося у місті Вишневе, Бучанського району.
Інформацію про приліт по заводу опублікували у четвер, 21 вересня, у кількох Telegram-каналах. При цьому було опубліковано фото та відео з місця події.
Увага! У відео є нецензурна лексика!
На кадрах помітні серйозні наслідки ракетного удару. На території заводу після прильоту сталася пожежа. До місця події для ліквідації спалаху прибули співробітники ДСНС. На цей час інформації про жертв чи постраждалих внаслідок цієї події немає.
Варто зазначити, що компанія PepsiCo внесена до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки вона продовжила працювати в росії після початку вторгнення і сплачувати податки до бюджету країни, що напала. Торгові марки, які належать PepsiCo: Sandora, Lay’s, Mirinda, Pepsi, "Агуша", "Диво", "Садочок", "Сандорік" і так далі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 21 вересня у Києві прогриміли кілька потужних вибухів під час повітряної тривоги через атаку "шахедами". Попередньо це була робота ППО. У деяких районах відбулися перебої у роботі електроенергії.