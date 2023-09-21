Під Києвом російські ракети зруйнували завод Pepsi: фото та відео

Інформації про жертв чи постраждалих немає

Під час чергової масованої ракетної атаки під Києвом було знищено завод із виробництва популярного напою Pepsi. Це сталося у місті Вишневе, Бучанського району.

Інформацію про приліт по заводу опублікували у четвер, 21 вересня, у кількох Telegram-каналах. При цьому було опубліковано фото та відео з місця події.

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На кадрах помітні серйозні наслідки ракетного удару. На території заводу після прильоту сталася пожежа. До місця події для ліквідації спалаху прибули співробітники ДСНС. На цей час інформації про жертв чи постраждалих внаслідок цієї події немає.

Варто зазначити, що компанія PepsiCo внесена до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки вона продовжила працювати в росії після початку вторгнення і сплачувати податки до бюджету країни, що напала. Торгові марки, які належать PepsiCo: Sandora, Lay’s, Mirinda, Pepsi, "Агуша", "Диво", "Садочок", "Сандорік" і так далі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 21 вересня у Києві прогриміли кілька потужних вибухів під час повітряної тривоги через атаку "шахедами". Попередньо це була робота ППО. У деяких районах відбулися перебої у роботі електроенергії.