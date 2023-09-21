Под Киевом российские ракеты разрушили завод Pepsi: фото и видео

Информации о жертвах или пострадавших нет

Во время очередной массированной ракетной атаки под Киевом был уничтожен завод по производству популярного напитка Pepsi. Это произошло в городе Вишневое, Бучанского района.

Информацию о прилете по заводу опубликовали в четверг, 21 сентября, в нескольких Telegram-каналах. При этом были опубликованы фото и видео с места происшествия.

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На кадрах видны серьезные последствия ракетного удара. На территории завода после прилета случился пожар. К месту происшествия для ликвидации возгорания прибыли сотрудники ГСЧС. На данный момент информации о жертвах или пострадавших в результате этого происшествия нет.

Стоит отметить, что компания PepsiCo внесена в список международных спонсоров войны, поскольку она продолжила работать в россии после начала вторжения и платить налоги в бюджет напавшей страны. Торговые марки, которые принадлежат PepsiCo: Sandora, Lay's, Mirinda, Pepsi, "Агуша", "Чудо", "Садочок", "Сандорик" и так далее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 21 сентября в Киеве прогремели несколько мощных взрывов во время воздушной тревоги из-за атаки "шахедами". Предварительно, это была работа ПВО. В некоторых районах произошли перебои в работе электроэнергии.