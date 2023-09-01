Съел "Сникерс", запил "Пепси" - помог оккупанту: в Украине приняли громкое решение

Обе компании в начале полномасштабного вторжения заявляли о сокращении деятельности в рф

Две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны. Хотя эти компании заявляли о сокращении своего бизнеса в россии, они продолжают там работать и платить значительные налоги в бюджет рф.

Об этом сообщается на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Отмечается, что таким образом PepsiCo и Mars поддерживают экономику страны-агрессора.

PepsiCo работает в россии с 1974 года, имеет 19 заводов, около 20 тысяч сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных работников. В первый год полномасштабного вторжения компания увеличила свои доходы в рф. Налоги в ее бюджет были уплачены более чем на 115 млн долларов. В марте 2022 года PepsiCo заявила о прекращении рекламной деятельности и производства напитков в рф в связи с полномасштабным вторжением россии в Украину. Однако вскоре возобновила производство под другими названиями.

PepsiCo производит прохладительные напитки, соки, чипсы, снеки, молочные продукты и другое. Основные торговые марки: Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's , Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Славяночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" и т.д.

Что производит PepsiCo, инфографика

Mars работает в России более 30 лет, инвестировала в экономику страны-агрессора 2,5 млрд долларов, создала более 6 тысяч рабочих мест и имеет на территории рф 10 фабрик. После начала полномасштабной войны компания обещала сократить бизнес на территории россии, однако ее фабрики продолжают работать и даже увеличили доходы в 2022 году. В бюджет рф в год вторжения она уплатила более чем 93 млн долларов налогов.

Mars производит не только шоколадными батончиками, но и корма для домашних животных, жевательные резинки, напитки, еду быстрого приготовления, консервированные соусы. Основные торговые марки – Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben's. Также корпорации принадлежит серия марок Wrigley.

Что производит Mars, инфографика

Стоит отметить, что перечень "Международных спонсоров войны" представляет собой некую "доску позора" и мощный репутационный инструмент достижения цепочек поставок в международном измерении, выхода международного бизнеса из рф. Попадание в него не грозит компании закрытием, однако ставит на ней клеймо спонсора того, что рф творит в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что китайская группа компаний Alibaba Group Holding Limited, которой принадлежит маркетплейс AliExpress, была внесена в список международных спонсоров войны. Она продолжает работать в россии.