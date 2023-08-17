AliExpress объявлен международным спонсором войны: что это значит для украинцев и почему решение назвали опасным

Компания продолжает работу в стране-агрессоре

Китайская группа компаний Alibaba Group Holding Limited, которой принадлежит маркетплейс AliExpress, была внесена в список в перечень международных спонсоров войны, поскольку она продолжает работать в россии.

Об этом в четверг, 17 августа, сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Отмечается, что компания предоставляет свои платформы для продаж товаров с вывезенной с оккупированных территорий Украины меди.

"На территории россии наибольшее распространение получила платформа онлайн-коммерции AliExpress, руководимая дочерней российской компанией из группы Alibaba ООО "Алибаба.КОМ (РУ)". Владельцем ООО "Алибаба.КОМ (РУ)" является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. По состоянию на 2023 год компания продолжает ведение дел в россии, предоставляя международную площадку для продажи зарубежных товаров. Прибыль ООО "Алибаба.КОМ(РУ)" за 2022 год составила 16,3 млрд рублей (около $160 млн)", — говорится в сообщении.

В апреле текущего года агентство Reuters сообщило, что китайская компания Quzhou Nova закупила минимум 3220 т. медного сплава на общую сумму $7,4 млн у Дебальцевского завода металлургического машиностроения с октября 2022 года. Также в материале было указано, что отгрузка сплава с завода производились через порт Новороссийск. Из этой меди компания производит товары, которые затем реализуют на платформах Alibaba.

В НАЗК подчеркнули, что Alibaba прибегает и к цензуровке украинского контента на своих платформах, которые связан с полномасштабных российским вторжением. В то же время пророссийские сообщения не удаляются.

"Все данные факты могут свидетельствовать о том, что компания поддерживает российскую агрессию не только финансово, уплачивая налоги, но и идеологически", — отметили в пресс-службе.

Почему решение считают опасным

Бывший внештатный консультант Комитета по вопросам экономического развития в ВР Павел Вернивский на своей странице в Facebook заявил, что такое решение может оставить Украину без дронов.

"Потому что практически все крошечные производители дронов закупают комплектующие через эту платформу. Не исключительно даже, что банки начнут блокировать карточные переводы на платформу. Если эти идиоты пойдут дальше и внесут китайских поставщиков в список спонсоров терроризма, то скоро останемся вообще без дронов", — отметил он.

Что означает список "Международных спонсоров войны"

Перечень "Международных спонсоров войны" представляет собой некую "доску позора" и мощный репутационный инструмент достижения цепочек поставок в международном измерении, выхода международного бизнеса из рф. Одним из рычагов давления является сотрудничество с базой данных World-Check, которую используют страховые компании и банки для оценки рисков. Потому для мировых компаний последствия пребывания в этом списке хуже, чем продолжение ведения бизнеса в стране-агрессоре.

То есть, попадание в список не грозит компании закрытием, однако оставляет на ней клеймо спонсора тех кошмаров, которые продолжает творить россия на территории Украины. Потому, совершать ли покупки или заказывать услуги у этих компаний — выбор лично каждого.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что британская корпорация Unilever попала в международный перечень спонсоров войны. В частности, ей принадлежат такие популярные бренды как Domestos, Lipton, Axe, Dove, Timotei.