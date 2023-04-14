Xiaomi в Украине признали международным спонсором войны: появился ответ компании

В компании против обвинений НАПК

Известный китайский производитель электроники Xiaomi отреагировал на внесение его Национальным агентством Украины по предотвращению коррупции (НАПК) в перечень международных спонсоров войны.

Заявление компании было опубликовано на её официальном сайте.

Там отметили, что торгуют продукцией, которая предназначена исключительно для гражданского и коммерческого использования, а поэтому, по их мнению, каждый потребитель в мире имеет право на доступ к средствам коммуникации и информации в интернете.

"У нас есть потребительские предприятия в более чем 100 странах и регионах, и мы соблюдаем все законы и правила во всех юрисдикциях, где мы работаем", — говорят в Xiaomi.

В связи со всем вышесказанным компания выступила против обвинений НАПК.

"Мы категорически против обвинений Национального агентства Украины по предотвращению коррупции в том, что мы являемся "международным спонсором войны". Мы не поддерживаем никаких военных действий. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире. Наша миссия — сделать жизнь людей в мире лучше благодаря инновационным технологиям", — говорится в сообщении.

Напомним, что НАПК внесло компанию Xiaomi Corporation в список международных спонсоров войны. Ведомство аргументировало свою позицию тем, что "компания не просто продолжила свою работу в россии после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается лидером по продаже смартфонов в государстве-террористе".

Ранее мы писали, что популярный в Украине банк признали международным спонсором войны.

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