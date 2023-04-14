Xiaomi в Україні визнали міжнародним спонсором війни: з'явилася відповідь компанії

У компанії проти звинувачень НАЗК

Відомий китайський виробник електроніки Xiaomi відреагував на внесення його Національним агентством із запобігання корупції (НАЗК) до переліку міжнародних спонсорів війни.

Заява компанії була опублікована на її офіційному сайті.

Там зазначили, що торгують продукцією, яка призначена виключно для цивільного та комерційного використання, а тому, на їхню думку, кожен споживач у світі має право на доступ до засобів комунікації та інформації в Інтернеті.

"У нас є споживчі підприємства у більш, аніж 100 країнах і регіонах, і ми дотримуємося всіх законів і правил у всіх юрисдикціях, де ми працюємо", — кажуть у Xiaomi.

У зв’язку з усім вищесказаним компанія виступила проти звинувачень НАЗК.

"Ми категорично проти звинувачень Національного агентства України з запобігання корупції у тому, що ми є "міжнародним спонсором війни". Ми не підтримуємо жодних військових дій. Ми повністю підтримуємо мир у всьому світі. Наша місія — зробити життя людей у світі кращим завдяки інноваційним технологіям", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що НАЗК внесло компанію Xiaomi Corporation до списку міжнародних спонсорів війни. Відомство аргументувало свою позицію тим, що "компанія не просто продовжила свою роботу в росії після повномасштабного вторгнення, але й досі залишається лідером із продажу смартфонів у державі-терористі".

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