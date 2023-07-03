Lipton, Rexona, Domestos: производитель брендов признан спонсором войны с Украиной, чем ему это грозит

Компания как будто бы выступает против войны, но продолжает платить большие налоги в российскую казну

Украина внесла в список перечень международных спонсоров войны британскую корпорацию Unilever. Причиной стало то, что за полтора года полномасштабного вторжения компания не прекратила сотрудничество с россией, более того, ее доходы только увеличились.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. В ведомстве подчеркнули, что компания должна прекратить вести свой бизнес в россии.

Британской корпорации Unilever принадлежат свыше 400 популярных брендов, в том числе и популярные в Украине Domestos, Lipton, Axe, Dove, Timotei и другие. Продукция производится на 280 предприятиях по всему миру. Примечательно, что руководство компании заявляло, что не поддерживает войну россии в Украине и в начале полномасштабного вторжения пообещало уйти с российского рынка. Но этого не произошло, и более того, прибыль компании за последний год существенно увеличилась: с 4,8 млрд рублей (56 млн евро) в 2021 году до свыше 9,2 млрд рублей (108 млн евро) в 2022 году.

Несмотря на "антивоенную позицию" компании ее предприятия и офисы в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают работать. По словам главы НАПК Александра Новикова, новое руководство компании должно сделать правильный выбор, иначе в историю Unilever войдет как соучастник россии в войне против Украины.

"Иногда производители обещают, что их продукция уничтожит всю нечисть и микробы в ванной комнате, а бывает, что компания-производитель таких средств сама поддерживает нечисть, которая ворует из ванных комнат унитазы…Unilever не может выступать против войны, параллельно способствуя военной машине путина. Мы внесли эту компанию в список Международных спонсоров войны, поскольку их сотни миллионов налоговых взносов в бюджет россии помогают финансировать войну против Украины и могут таким образом даже косвенно финансировать какую-то группу российских наемников. У Unilever есть новый генеральный директор — Хайн Шумахер, поэтому им нужен новый старт, потому что они должны соответствовать ценностям прав человека. Unilever должен покинуть россию сейчас или история запомнит ее соучастие в этой войне", — подчеркнул он.

Важно отметить, что такое решение НАПК не означает, что товары этих брендов исчезнут из украинских магазинов. Как отметили в НАПК, главная цель — это репутационное давление на Unilever со стороны всего демократического мира. В Украине хотят, чтобы эта компания и другие поняли, что им не выгодно сотрудничать с россией и закрыли свой бизнес в стране-агрессоре.

Бренды, принадлежащие компании Unilever

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что магазины отказываются от товаров Bonduelle. Французская компания не ушла из россии и, более того, оказывает гуманитарную помощь российским солдатам.