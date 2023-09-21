У Криму розбомблено російський аеродром, загиблих десятки: подробиці від СБУ

На аеродромі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 та Су-30), а також ПЗРК "Панцир"

Служба безпеки України разом із Військово-морськими силами в ніч на 21 вересня завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Сакі" у тимчасово окупованому Криму. В результаті є безліч загиблих, а також пошкоджено велику кількість ворожої техніки.

Про це стало відомо з власних джерел в СБУ. Згідно з їхніми даними, на аеродромі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 та Су-30), а також ПЗРК "Панцир". Там же була база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

Удари Служби безпеки та Військово-морських сил потрапили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. У ході операції спочатку використовувалися безпілотники, які перевантажили ППО противника, а потім по окупантах було запущено ракети "Нептун".

Що цікаво, інформацію про цю подію не приховують навіть російські пропагандистські Telegram-канали та пишуть про щонайменше 30 загиблих. Тим часом у СБУ запевняють, що з кожним днем раптових вибухів у Криму, де перебувають окупанти, буде дедалі більше. На окупованому півострові загарбники не зможуть ніколи почуватися безпекою.

Які безпілотники використовують ЗСУ та окупанти для атак читайте у матеріалі "Телеграфа": Про рої дронів, боротьбу з "Ланцетами" та експорт БПЛА — інтерв’ю з радником міністра стратегпрому .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 вересня було завдано удару по командному пункту чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Криму. В результаті було пошкоджено дорогу техніку противника, а також вражено живу силу ворога.