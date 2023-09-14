Блекаути восени і взимку? Що прогнозують українцям і чому краще не продавати повербанки

Поки у росії є ракети, вона обстрілюватиме ТЕЦ і варто підготувати план-Б

Навчені досвідом минулої осені та літа, українці починають задумуватися про підготовку до можливих відключень світла та читають прогнози про новий сезон блекаутів. Останні, до слова, розходяться. Проте відомо одне — поки у росії є ракети, вона може обстрілювати ТЕЦ і варто підготувати план-Б.

"Телеграф" спробував розібратися, наскільки Україна готова до наступного сезону і що буде, якщо рф знову влаштує війну зі світлом.

Як Україна підготувалася до зими

росія декілька місяців підряд гатила по українських об'єктах енергетичної інфраструктури, то її потрібно було відновлювати. Міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков наприкінці липня запевнив, що в Україні відновили практично всі підприємства теплової генерації, пошкоджені внаслідок ракетних ударів.

"Підприємства теплової генерації відновлені практично на 100%. Паралельно працюємо над забезпеченням резервними потужностями на випадок виникнення форс-мажорних ситуацій", – сказав Кубраков.

А з понад 700 об’єктів теплопостачання, які було пошкоджено росіянами, відновлено понад 65%.

Також раніше Лана Зеркаль в інтерв'ю Forbes заявила, що українські атомні електростанції (АЕС) готові до зими на 70%, електромережі — на 98%, а теплові електростанції (ТЕС) — на близько 30%. Вона заявила, що варто прискоритись із відновленням об'єктів генерації, бо інакше країна не зможе пройти зиму без відключень. Після цього Зеркаль уточнила, що мала на увазі не готовність всієї системи, а саме те, що план ремонтів теплової генерації виконано на 30%.

"Цифра і справді викликає занепокоєння. В цьому немає жодного секрету — результат підготовки до опалювального сезону очевидний завжди, з першими холодами. В нас є тільки 45 днів і цілих 45 днів до початку опалювального сезону, щоб цю проблему вирішити", — написала Зеркаль.

Згодом у Міненерго заявили, що Зеркаль вже не виконує функції радника міністра енергетики, а наведена інформація щодо стану ремонту неактуальна. Натомість у Міненерго посилаються на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який під час засідання Кабінету міністрів 8 серпня заявив:

наразі відремонтовано п'ять атомних блоків потужністю 4,4 ГВт;

потужністю 4,4 ГВт; в ремонті перебувають ще чотири блоки потужністю 3,4 ГВт;

потужністю 3,4 ГВт; відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплових електростанцій , які складають 62% від загальної кількості;

, які складають від загальної кількості; теплоелектроцентралей відремонтовано 70%, ще 30% зараз у ремонті;

відремонтовано ще 30% зараз у ремонті; відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати, або 68% від потужності.

Зараз в Україні виробництва електроенергії достатньо на відміну від серпня (коли енергію доводилось закуповувати) та ситуація в енергосистемі стабілізувалася, каже голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Якщо не буде масованих обстрілів, електроенергії має вистачати.

Водночас ризик становлять саме масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Голова "Укренерго" розповів, що для оборони об’єктів інфраструктури використовують так звані засоби пасивного захисту:

"Це певні інженерні укріплення. Тут я якраз вдаватися в деталі, але хочу сказати, що українці, напевно, першими у світі повинні винайти конструкції, які захищатимуть наступної зими наші об’єкт від "шахедів" і ракет. Зараз наш досвід дуже цікавить операторів енергосистем і енергетиків з усього світу".

Компанія YASNO готується до зими за двома головними напрямками: тестування всіх платформ, які дають можливість інформувати споживачів та відновлення генерації, яку зруйнували обстрілами росіяни. Про це заявив топменеджер YASNO Сергій Коваленко в ефірі телеканалу "Київ". Щодо відновлення генерацію ТЕЦ, то відновили 9 енергоблоків, 7 в ремонті. ДТЕК планує відремонтувати до початку опалювального сезону 19 енергоблоків ТЕЦ, а впродовж року буде всього доведуть до готовності 27 енергоблоків.

Прогнози

Тут лунають абсолютно різні прогнози на будь-який смак та рівень тривожності: апокаліптичні й оптимістичні.

Приміром наприкінці серпня мер Львова Андрій Садовий заявив, що львів’янам потрібно бути готовими до відключення електроенергії, а світла може не бути до двох місяців. Мовляв, на початку 2022 року енергетична система України мала семикратний запас міцності, але зараз це двократний запас, його можна легко втратити.

"Нам треба готуватися до ситуації, коли Львів може бути місяць, а то й два без електропостачання. Коли буде складна ситуація, то попит буде в два рази більший на заправлення генераторів дизелем і транспортування води. Місто має мати все своє. Ще раз наголошую: треба готуватися до дуже складних періодів", – заявив Садовий.

Це було сказано в контексті підготовки місцевої влади до усіх можливих сценаріїв і не факт, що такий сценарій буде. Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко сказав, що відключень електроенергії на кілька діб не буде, навіть у разі обстрілів. Водночас обмеження постачання електроенергії взимку будуть, однак не такі, як минулої зими.

"Ми знаємо, що робити, і реакція буде значно кращою, ніж вона була, коли обстріли тільки починалися, і ми не знали, як реагувати. Зараз набагато краща готовність, набагато краще ми приготували все необхідне. І я певен, що навіть у разі обстрілів не буде катастрофічних відключень, не буде реального блекауту, будуть здебільшого передбачувані відключення", – додав він.

Тут є і так звана "золота середина" — приміром, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук у коментарі "Фокусу" повідомив, що цьогоріч буде більше відключень електроенергії, оптимістичний прогноз — до 10 годин на день. Водночас світла не буде скрізь.

"У ДТЕК Дніпропетровської області вже говорили, що треба готуватися до відключень по 4-8 годин, я думаю, це оптимістичний прогноз, і сміливо можна готуватися до відключень до 10 годин", — заявив експерт.

За його словами, найбільш проблемними областями є Київська, Харківська, Львівська, Хмельницька та Одеська.

"Але відключати будуть скрізь. Тому що енергосистема пов'язана, і відштовхуватися будуть від пропускної потужності підстанцій. Зараз уже є інформація про те, що готуються графіки відключень. Як надовго — залежить від того, наскільки холодною буде зима", — зауважив Корольчук.

Водночас Міненерго на хвилі паніки, що почала поширюватися перед сезоном, заспокоїло, що застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується, але в разі нових обстрілів вони можуть бути запроваджені.

"Враховуючи, що торік у деяких регіонах виникали ситуації із несправедливим розподілом електроенергії між споживачами, операторами системи розподілу були розроблені та заздалегідь опубліковані графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання", – додає Міненерго.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти продукти під час блекауту за допомогою пляшок з водою.