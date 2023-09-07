На випадок блекауту: запас продуктів, які мають бути вдома під час війни

Перевірте свою готовність до холодів вже сьогодні

Зима під час війни може принести несподівані ситуації, коли у людей може не бути їжі, води чи аптечки з медикаментами. Майже кожен день міста України обстрілює рф і, щоб "не кусати лікті", вдома треба мати запас продуктів.

Краще одразу подбати про запас всього необхідного на випадок голоду чи відключення води або світла. Видання УНІАН підготувало список продуктів, які варто докупити.

Товари можна закупити за 3-5 місяців, а не за рік. Бажано не ставити продукти на світло, а покласти у коробку та слідкувати, щоб там не було комах.

Список продуктів для сім'ї на зиму

консерви;

крупи;

хлібці і печиво, яке довго не псується;

сухе молоко;

згущене молоко;

чай і кава;

цукор, борошно і сіль;

сода;

оцет, рослинна олія;

мед, цукерки, халва;

дитячі суміші, каші швидкого приготування — якщо в родині є маленькі діти;

запас питної води.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як під час блекауту мати стабільний інтернет.