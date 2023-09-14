Допоможуть пляшки з водою: як зберегти продукти під час блекауту

Не пощастило людям, які в домі мають лише електроплиту

Українці перезимували під час війни й більшість знає, що деякі речі варто готувати завчасно. Наприклад, для того, аби зігрітися, можна зробити собі термос та випити гарячого чаю. Але одним напоєм не будеш ситим і як приготувати чи зберегти продукти під час блекауту, ділиться видання ТСН.

З сюжету можна дізнатися, якщо треба приготувати їжу, а вдома є лише електроплита, то варто купити газовий пальник. А також за можливості оновлювати воду у термосі.

Як зготовити продукти під час відключення світла

За допомогою води у термосі можна залити собі вівсянку, гречку чи кускус;

Щодо м'яса, то його смажити чи варити потрібно стільки, скільки зможете з'їсти за один раз;

Купуйте консерви, але пам'ятайте — їх не можна зберігати за кімнатної температури;

Молоко треба купувати лише ультрапастеризоване;

"Готова їжа у вимкненому холодильнику залишається безпечною до 4 годин. У повній морозильній камері продукти не псуються 48 годин, у напівпорожній — до 24 годин", — йдеться в сюжеті.

Для того, аби продукти якомога довше не псувались, можна помістити у морозилку акумулятори холоду та пляшки з водою, а потім перемістити їх у холодильну камеру.

А якщо є можливість зберігати їжу на балконі, то треба пам'ятати про одне правило — не можна заморожувати, а потім розморожувати по декілька раз продукти. На балконі має бути стала температура.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які 9 речей потрібно зробити ще до настання морозу.