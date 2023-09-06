Ситуації бувають різні: речі, які точно мають бути вдома на випадок блекаутів
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Ця зима прогнозується складнішою, аніж попередня
В нашій Україні триває війна і майже кожен день будь-який регіон, але постраждає від ракет зі сторони рф. Громадяни мають бути підготовленими до різних ситуацій та мати у домашній аптеці необхідні ліки.
Тож, перелік медикаментів, які мають знаходитись в аптечці, склало видання УНІАН. В непередбачуваних ситуаціях проблема з продовольством може виникнути, особливо це може стосуватись медикаментів чи їжі.
Що треба докласти чи докупити до домашньої аптечки
Якщо у будь-якого члена вашої родини є постійна хвороба, тобто набута або з народження, то в коробці мають лежати саме його індивідуальні ліки. Якщо людина хворіє на діабет, то це може бути інсулін.
- Спирт та йод;
- Вата і бинт;
- Хлоргексидин і перекис;
- Бактерицидні пластирі;
- Препарати від алергії;
- Знеболювальні ліки;
- Препарати проти розладу шлунка;
- Протизапальні препарати;
- Ліки проти болю в горлі, кашлю;
- Сорбенти;
- Стерильні та нестерильні рукавички;
- Таблетки для знезараження води;
- Антисептик;
- Термометр;
- Тонометр.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як підготуватись до зими в умовах війни та чим запастися перед початком холодів.