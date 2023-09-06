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Ситуації бувають різні: речі, які точно мають бути вдома на випадок блекаутів

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Аптечка
Аптечка. Фото Pixabay

Ця зима прогнозується складнішою, аніж попередня

В нашій Україні триває війна і майже кожен день будь-який регіон, але постраждає від ракет зі сторони рф. Громадяни мають бути підготовленими до різних ситуацій та мати у домашній аптеці необхідні ліки.

Тож, перелік медикаментів, які мають знаходитись в аптечці, склало видання УНІАН. В непередбачуваних ситуаціях проблема з продовольством може виникнути, особливо це може стосуватись медикаментів чи їжі.

Що треба докласти чи докупити до домашньої аптечки

Якщо у будь-якого члена вашої родини є постійна хвороба, тобто набута або з народження, то в коробці мають лежати саме його індивідуальні ліки. Якщо людина хворіє на діабет, то це може бути інсулін.

  • Спирт та йод;
  • Вата і бинт;
  • Хлоргексидин і перекис;
  • Бактерицидні пластирі;
  • Препарати від алергії;
  • Знеболювальні ліки;
  • Препарати проти розладу шлунка;
  • Протизапальні препарати;
  • Ліки проти болю в горлі, кашлю;
  • Сорбенти;
  • Стерильні та нестерильні рукавички;
  • Таблетки для знезараження води;
  • Антисептик;
  • Термометр;
  • Тонометр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як підготуватись до зими в умовах війни та чим запастися перед початком холодів.

Теги:
#Ліки #Аптечка #Лайфхак