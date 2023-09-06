Ситуації бувають різні: речі, які точно мають бути вдома на випадок блекаутів

Ця зима прогнозується складнішою, аніж попередня

В нашій Україні триває війна і майже кожен день будь-який регіон, але постраждає від ракет зі сторони рф. Громадяни мають бути підготовленими до різних ситуацій та мати у домашній аптеці необхідні ліки.

Тож, перелік медикаментів, які мають знаходитись в аптечці, склало видання УНІАН. В непередбачуваних ситуаціях проблема з продовольством може виникнути, особливо це може стосуватись медикаментів чи їжі.

Що треба докласти чи докупити до домашньої аптечки

Якщо у будь-якого члена вашої родини є постійна хвороба, тобто набута або з народження, то в коробці мають лежати саме його індивідуальні ліки. Якщо людина хворіє на діабет, то це може бути інсулін.

Спирт та йод;

Вата і бинт;

Хлоргексидин і перекис;

Бактерицидні пластирі;

Препарати від алергії;

Знеболювальні ліки;

Препарати проти розладу шлунка;

Протизапальні препарати;

Ліки проти болю в горлі, кашлю;

Сорбенти;

Стерильні та нестерильні рукавички;

Таблетки для знезараження води;

Антисептик;

Термометр;

Тонометр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як підготуватись до зими в умовах війни та чим запастися перед початком холодів.