На випадок зимого блекауту: 8 правил, щоб генератор працював справно

Обов'язково треба перевірити перед зимою

Українців заздалегідь попереджують про нові відключення під час зими. Тому влада підготувала графік віялових відключень вже зараз, але ніхто не впевнений в тому, що під час обстрілів не буде аварійних відключень. Громадяни України змушені вже зараз робити запас продуктів та медикаментів. Також за можливості придбати собі генератор або повербанки.

Тож, як правильно підготували свій генератор до зими, можна дізнатись на порталі generator.ua.

Що робити, щоб підготувати генератор до зими

Слід підготувати його до перепадів температур та вологості;

Своєчасно проводити заміну технічних рідин та олив, а також, терміни контрольних оглядів вузлів установки;

Необхідно закупити зимовий дизель, якщо планується використання генератора у холодну пору року;

Треба мати моторне мастило відповідної в'язкості, яку рекомендує виробник ДГУ. Щоб генератор працював у низьких температурах, слід застосовувати олію зі зниженою в'язкістю, з того діапазону, що позначив виробник, наприклад – 10w30, тоді як в теплу пору року, ця ж електростанція може експлуатуватися з оливою 10w40;

Важливо слідкувати за інтервалами заміни олії;

При підготовці дизельної електростанції (ДЕС) до зими необхідно перевірити систему охолодження двигуна. Більшість сучасних ДГУ обладнані контролерами системи управління, яка виводить на дисплей показання температури рідини, що охолоджує (ОР);

Перед зимою треба візуального оглянути ДЕС, щоб у ній не було протікань;

Необхідно перевірити систему газовихлопу на предмет засмічень.

"Перевірте ці показання та дані перед запуском та на запущеній установці, що вийшла на робочий режим, вони повинні відповідати даним, зазначеним виробником в керівництві по експлуатації ДЕС", – пояснили фахівці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про список основних продуктів, які мають бути у кожної сім'ї під час блекауту взимку.