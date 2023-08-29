Банки готуються до блекауту: що потрібно знати українцям на випадок відключення світла

Що зробити, щоб блекаут не застав вас зненацька коли знадобляться послуги банку

Цієї осені в Офісі президента очікують чергових ударів по енергетичній інфраструктурі України. Причому наступна зима може виявитися набагато складнішою, ніж опалювальний сезон 2022-2023 років.

Майбутні проблеми з електроенергією порушать важливі сфери економіки, зокрема банківську, де вже готуються до майбутньої непростої осені та зими. Сергій Мамедов, заступник голови ради директорів Конфедерації будівельників України, голова правління "Глобус банку" розповів "Телеграфу", як банки готуються до цього періоду.

За його словами, до кінця січня 2023 року понад 40% відділень банків країни приєдналися до спільної мережі Power Banking, яка взяла на себе зобов’язання забезпечити нормальну роботу банків в умовах блекауту. До осені їх кількість зросте мінімум до 2/3.

Мережа Power Banking гарантує клієнтам:

зняття готівки;

здійснення платежів та переказ коштів;

обмін валют;

одержання консультаційних послуг від менеджерів банків;

відкриття карткових рахунків;

заходи безпеки (захист персональних даних, охорона відділення тощо).

"Головним завданням банків у найближчі 2-3 місяці є забезпечення повного спектру послуг, що надаються громадянам, з максимальним спрощенням необхідних звичних процедур, а також створення комфортних умов перебування клієнтів у відділеннях. Війна та ракетний терор дали поштовх до розвитку "автономних" банківських мереж, багатошарових систем кіберзахисту та універсальних клієнтських систем. Найближчими тижнями банки проведуть тестування цих систем напередодні можливого блекауту", — говорить про головне завдання банківського сектора на осінь-зиму Сергій Мамедов.

Сергій Мамедов

На думку банкіра, завдяки цим крокам до 70% усіх відділень зможуть працювати у звичайному режимі в умовах блекауту, тривалістю до двох тижнів. Щоб мати можливість користуватися послугами банків, Сергій Мамедов радить:

поцікавитися, яке з найближчих банківських відділень підключено до мережі Power Banking;

дізнатися про умови роботи відділення на випадок тривалих перебоїв з електропостачанням;

поцікавитись можливістю здійснення необхідних банківських операцій;

за можливісті встановити на смартфон банківську програму або скористатися телефоном "гарячої лінії" на випадок екстраординарних ситуацій;

пам’ятати, що банківську систему надійно захищено, а фахівці банків працюватимуть у режимі надзвичайної ситуації.

Тим часом, глава Міністерства енергетики Герман Галущенко запевняє українців, що енергосистема буде готова до ефективної роботи в холодну пору року. Але відключення світла все одно дуже ймовірні.