Готуємось до блекаутів: як зігріти дітей узимку, якщо пропаде опалення

Вирішень проблеми існує багато

Літо добігає кінця і настав час подумати про те, щоб холоди та перебої зі світлом, які цього року будуть, не застали українців взимку зненацька. Разом із блекаутами можуть прийти і перебої з опаленням, що може бути особливо проблемно, якщо вдома є маленькі діти.

Однак, як мовиться в матеріалі Osvitoria, є кілька речей, які допоможуть батькам подбати про те, щоб їхньому чаду було тепло навіть у морози.

Насамперед варто пам’ятати, що тонкі пальці на руках і ногах мають властивість охолоджуватися першими, а тому варто подбати, щоб вони залишалися в теплі. Для цих цілей можна придбати спеціальні капці або рукавички з підігрівом.

Прості моделі працюють від батарейок і здатні гріти до 7 годин на одному заряді, дорожчі можуть зрівнятися за потужністю з павербанком та забезпечити тепло на кілька діб. Коштують вони від 400 до 7000 гривень залежно від виробника та матеріалу.

Можна обійтися і дорожчими засобами на кшталт спеціалізованого одягу для професійних гірськолижників та рятувальників із вбудованими нагрівачами. Вони працюють від вбудованого акумулятора та здатні підтримувати температуру до 44 градусів протягом 12 годин. Втім, дитячі речі будуть недешевим задоволенням, яке коштуватиме 3-15 тисяч гривень.

Напевно багато хто чув про термобілизну, яка активно мала попит минулого сезону. Воно не зігріває, але дозволяє відвести вологу, щоб не допустити переохолодження, а також не пропускають холодне повітря. При цьому варто пам’ятати, що тонкі моделі (100-180 г/м2) не підходять для зими, а в товстих (220-300 г/м2) активній дитині може бути спекотно в квартирі. Дитячі комплекти можна придбати за 200–450 гривень.

Піклуючись про тепло в будинку, варто особливу увагу приділити сну, оскільки в цей час температура тіла знижується, тобто легше отримати переохолодження.

Для дітей можна придбати спальний мішок, який добре зігріє у холодній квартирі. Вони бувають на різний смак і для різних умов, крім того, до них можна докупити подушку, матраци, наволочку та інше. Ціна питання коливається від моделі спальника – від 400 до 3000 гривень.

Електроковдра теж буде непоганою ідеєю, проте у разі блекауту варто пам’ятати, що звичайна модель може тримати тепло близько години після відключення від мережі. Втім, є й такі, які можуть працювати від павербанків, а тому сенс задуматися про купівлю все ж таки є. Вартість пристрою сильно відрізняється залежно від моделі та може становити від 600 до 14 тисяч гривень.

Хорошою ідеєю також матиме запас сольових чи хімічних грілок. Вони продаються в аптеках або у туристичних магазинах, а стоять на рівні 60-150 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що можна купити, щоб дітям узимку було світло навіть під час тривалих відключень світла.