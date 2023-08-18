Електроенергії вже не вистачає: "Укренерго" повідомляє про проблеми

Споживання електроенергії на максимумі

На тлі небаченої спеки і повального вмикання кондиціонерів, в Україні фіксується зростання споживання електроенергії, "Укренерго" доводиться брати аварійну допомогу із сусідніх країн.

Як повідомляє "Укренерго", 17-го серпня, споживання електроенергії трималося на максимальній позначці, на 8% збільшивши показники минулої п’ятниці, 11-го серпня. Проте рекордсменом назвали середу, 16-го серпня.

Внаслідок дефіциту електроенергії, для забезпечення країни 17-го серпня з 19:00 до 22:00 "Укренерго" було змушене брати аварійну допомогу із енергосистем Румунії та Польщі, загальною потужністю 400 МВт на годину.

"Аварійна допомога — останній і найдорожчий захід подолання нестачі електроенергії в енергосистемі, яка не потребує обмеження споживачів", — коментують в "Укренерго".

Крім цього, через несправність на аварійний ремонт вивели одразу три енергоблоки на теплоелектростанціях. Натомість два інші енергоблоки відновили свою роботу.

Також "Укренерго" повідомляє, що сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови, яка максимальною потужністю доходить до 686 МВт. Експорт відсутній.

Знищений трансформатор

За інформацією "Укренерго", внаслідок бойових дій знеструмленими залишаються 413 українських населених пунктів.

Щоб допомогти енергосистемі, "Укренерго" просить робити наступне:

вимкнути потужні електроприлади або не використовувати їх одночасно;

використовувати електроприлади вранці або вночі;

вимикати світло при виході з приміщення.

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