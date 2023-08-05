Позитивних новин немає: як Україна підходить до зими на тлі зруйнованої енергосистеми

Глава Нацкомісії Костянтин Ущаповський заявив про низький відсоток відновлення енергосистеми: чим це загрожує

Від початку повномасштабного вторгнення росії було здійснено численні ракетні атаки на інфраструктуру та стратегічні об’єкти України. Станом на сьогодні відновлено лише 1,6% від обсягу руйнувань енергосистеми України внаслідок обстрілів рф.

Про це заявив глава Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський.

"На жаль, цифри, якими ми сьогодні володіємо щодо виконання аварійно-відновлювальних робіт, а це звітність на 1 липня цього року, не дають нам позитивної думки щодо успішного проходження ОЗП", — прокоментував глава Нацкомісії.

Представник НКРЕП зазначив, що мережам оператора системи передачі НЕК Укренерго завдано збитків на суму 9,6 млрд грн, проте відновлення роботи виконано лише на 681 млн грн. "Стартові позиції" України цієї зими будуть набагато гіршими, ніж торік, тому що тоді енергетична система була повноцінною та збалансованою, а також стабільно працювала десятки років.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що російська розвідка зараз вивчає стан енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, 10 жовтня 2022 року росія вперше завдала масштабного ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Україні. Упродовж наступних місяців Україна пережила понад 10 хвиль масштабних російських обстрілів, коли ворог залучав десятки ракет різних типів і дальності.

Раніше "Телеграф" писав, що через дефіцит потужності Міненерго доводилось застосовувати відключення електроенергії споживачам, та попри непросту зиму для українців, ворог не зміг досягти своєї мети створити в Україні повний блекаут.