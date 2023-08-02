Готуємось до блекаутів: ТОП-5 речей, якими варто запастися до зими

Якою буде майбутня зима в Україні: це питання турбує чи не кожного українця. А особливо — як підготуватися до блекаутів

В Україні прийдешня зима може бути складнішою, ніж торішня, оскільки зараз міцність української енергосистеми нижча, ніж до повномасштабного вторгнення рф. Українцям варто готуватися до можливості виникнення блекаутів.

"Я б радив всім українцям готуватися до того, що наступна зима буде складною. Такою ж або навіть складнішою, ніж минула. Ми не можемо передбачити, що буде відбуватися", – розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Він зауважив, що внаслідок обстрілів зруйновано дуже багато обладнання, яке неможливо відновити за рік. Цей термін йде лише на його виробництво. Відповідно, цього обладнання не буде в системі.

"Коли будуть нові удари, ми вже не зможемо умовно розбирати блок, який стоїть і не працює і з нього збирати чи з двох розбитих один цілий. Немає уже фізично цих двох блоків. Зима буде дуже складна. Я б дуже радив всім українцям, якщо є генератор, змастіть його, купіть запас палива, приготуйтеся. Так само павербанки та інші інструменти, щоб пом'якшити собі ситуацію під час відключень", – резюмував Харченко.

Нагадаємо, 18 липня член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк заявив, що відновлення енергосистеми йде повільно.

Імовірно, що Росія вдасться до нової хвилі енергетичного терору проти України, щоб влаштувати новий блекаут. Такого розвитку подій не виключає військовий експерт Роман Світан. За його словами, росіяни накопичують ракети, які можуть використати вже восени.

Українці добре пам'ятають зиму 2022-2023 рр., коли росія регулярними ракетними атаками намагалася занурити всю країну в блекаут. Тоді досягти успіху країна-терорист так і не змогла, але завдала багатомільярдних збитків енерго- та теплосистемі України. До нового опалювального сезону залишилось три місяці. І, за даними ГУР, рф вже почала до нього готуватися, проводячи розвідку, що стосується наших енергетичних об'єктів.

Не радять розслаблятися і енергетики. Через руйнівні удари окупантів минулого року, відновити всю енергосистему до початку нового опалювального сезону просто неможливо, тож на українців чекає ще страшніша зима. При цьому відключення можуть ставатися і без обстрілів. Хоча, на думку експертів, масштабного блекауту не буде.

"Ймовірність того, що у нас буде більш стабільне енергозабезпечення в наступному осінньо-зимовому періоді, буде кращим від попереднього періоду на 60%. Про те, що енергетична система не витримає, буде колапс та апокаліпсис – це російське іпсо і нам не потрібно його підтримувати. Я, чесно кажучи, більше впевнений у стійкості наших енергетиків, ЗСУ та протиповітряній обороні", — каже директор енергетичних програм "Центр Разумкова" Володимир Омельченко.

Більшість українських споживачів – як промислових, так і побутових – вже підготувалися до зими, придбавши прилади для альтернативної генерації. Крім того, значно покращилось українське ППО, отримавши системи IRIS T, NASAMS та Patriot. Їхня кількість, завдяки західним партнерам, постійно зростає. Тому, на думку експертів, масштабного блекауту не буде.

Для того, щоб спокійно пережити зиму, варто вже зараз підготувати ТОП-5 речей, які можуть знадобитися:

1. Теплий одяг та термобілизна. Коли холодно, краще надягати кілька шарів одягу, а під низ термобілизну.

2. Запас питної води на три-чотири дні, а також запас продуктів, які не зіпсуються без холодильника (консерви, крупи, сухофрукти).

3. Свічки, сірники, запальнички, ліхтарики. Найкращими вважаються воскові свічки або стеаринові. А ось звичні парафінові стоять на нижній сходинці "свічкової ієрархії": вони дешеві, але згоряють дуже швидко. Запальнички стануть у нагоді на випадок, якщо сірники з тих чи інших причин відволожилися.

4. Сучасний смартфон – це і засіб зв’язку, і банківська карта, а ще — джерело новин і навіть ліхтарик. Для зарядки в умовах можливого блекауту допоможе пауербанк з номінальною ємністю зарядника не менше 10 тис. міліампер на годину.

5. Альтернативе джерело енергії — генератор та паливо до нього. Це допоможе забезпечити стабільне електропостачання домівки та комерційних приміщень. Обирати рекомендують серед трьох основних типів: бензинових, дизельних та інверторних.

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