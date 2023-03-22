Що робити з купленими взимку генераторами, та як на них заробити - п’ять варіантів

Після зими в українців залишилося сотні тисяч генераторів

Ситуація зі світлом поступово покращується, українці знову почали звикати до стабільного електропостачання. Наразі генерації електроенергії цілком достатньо, аби забезпечити усі наявні потреби споживачів.

Однак взимку, коли українці неодноразово залишалися без світла через ворожі обстріли, на генератори почався справжній "бум". За 2022 рік в Україну ввезли рекордну кількість генераторів – 669,4 тисячі. Пік імпорту припав на грудень, коли міста почали пристосовуватися до стабілізаційних відключень електроенергії.

Тепер, коли енергосистема України "загалом збалансована", зʼявляється логічне питання: що робити з придбаними генераторами та чи можна на них заробити?

Варіант перший — здавати в оренду

Багатьом підприємцям набагато вигідніше заплатити за оренду генератора, аніж придбати його за $20−30 тис. Деякі підприємці вже зараз здають в оренду генератори різної потужності на декілька діб і більше. Це допомагає поступово компенсувати витрати на устаткування. Таким чином, вже зараз заморожені кошти перетворюються на бізнес.

Вартість доби оренди у оголошеннях починається від 500 гривень за генератор потужністю 1 кВт. Відповідно чим більша потужність, тим вища ціна. В оголошеннях дехто вказує, що готовий робити знижку, якщо потрібна оренда на тривалий термін. Дехто готовий організувати доставку за межі міста. Ціни сягають до 5000 гривень за добу, за генератори потужністю 13 кВт.

Варіант другий — тримати генератор "у коморі"

Йдеться про законсервування приладу до гірших часів. Аби залишити його у максимально робочому стані потрібно лише дотримуватися умов зберігання. Наприклад, тримати в окремому приміщенні з гарною вентиляцією та відповідною вологістю. Крім того, необхідно періодично вмикати генератор, згідно з його технічним паспортом.

Варіант третій — перепродати за кордон

Це більше підходить для потужних генераторів й відповідно дуже дорогих. Найкраще його перепродати компанії, де ви його й купували. У таких продавців є свої клієнтські бази й вони можуть зберегти гарантійні умови. Звичайно, ви втрачаєте близько 25% від вартості енергоносія, але отримаєте "живі" кошти.

Ви також можете знайти українську компанію, що спеціалізується на продажу, оренді та обслуговуванні автономних електростанцій. Фахівці в таких компаніях зможуть об’єктивно оцінити прилад і забезпечити швидку угоду.

Варіант четвертий — зробити корисні у господарстві агрегати з двигуна портативного генератора

Двигуни генераторів здебільшого мають схожу конструкцію, обходяться без вишуканих технічних рішень, достатньо витривалі та ремонтопридатні. В залежності від фантазії та життєвих орієнтирів, з двигуна портативного генератора справді можна зробити різні корисні у господарстві агрегати.

Наприклад, від стандартного двигуна, знятого з непотрібного генератора, чудово працюватиме косарка для газонів. Такий девайс – гарна альтернатива класичному тримеру.

Непоганим варіантом застосування обладнання, яке втратило сенс свого первинного призначення, може стати зібраний мінітрактор, квадроцикл або карт. Готових проєктів в інтернеті вдосталь, головне, мати час, гараж з обладнанням і трохи грошей.

Варіант п’ятий — віддати генератор ЗСУ

Найчастіше генератори – єдине джерело енергопостачання під час виконання бойового завдання чи на бойовому чергуванні. Від них живляться станції зв’язку, радіолокатори, машини РЕБ і багато іншої техніки.

Війна не закінчилася

Без сумніву, скорочення відключень світла — це важливі та гарні новини. Проте, навіть за відсутності нових ракетних атак українська енергосистема все ще перебуває в дефіциті, який необхідно компенсувати.

Внаслідок російських обстрілів було пошкоджено понад 50% енергетичної інфраструктури України. Як повідомляв "Телеграф" раніше, дефіцит може повернутися навіть влітку, адже включатимуться додаткові прилади – кондиціонери, холодильники.